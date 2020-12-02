Андреевскую церковь откроют для посетителей

В декабре 2020 года после почти пяти лет реставрационных работ Андреевская церковь станет доступной для посетителей.

Открытие Андреевской церкви состоится онлайн 12 декабря, а 13 декабря — в церкви пройдет первая служба.

— Полностью отреставрирована вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подача воздуха, окна. Аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и окраской было сделано 36 тестовых выкрасок, — рассказали в Минкульте.











После пяти лет реставрации: Андреевскую церковь снова откроют / 3 фотографии

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Целью реставрации стало желание раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 320-я годовщина со рождения которого отмечается в этом году.

Реставрация церкви

Андреевскую церковь начали реставрировать в 2015 году. Сначала укрепили насыпанный склон, которому постоянно угрожал оползень.

По периметру вглубь установили сваи от 18 до 24 метров каждая. Затем восстановили фасад и взялись за интерьер и восстановление позолоты.

Всего на реставрацию Андреевского храма государство выделило 14 млн гривен.

7 ноября 2018 тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон, которым Андреевская церковь передается Вселенскому патриархату в безвозмездное постоянное пользование.