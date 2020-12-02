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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Після п’яти років реставрації: Андріївську церкву знову відкриють

У грудні 2020 роки після майже п’яти років реставраційних робіт Андріївська церква стане доступною для відвідувачів.

Відкриття Андріївської церкви відбудеться онлайн 12 грудня, а 13 грудня в церкві пройде перша служба.

– Повністю відреставрована весь живопис, ікони та іконостас, почищена ліпнина і відшліфована підлога. Замінено інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подання повітря, замінені вікна.

Автентичний колір стін 18 століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли знайти німецькі технологи. А перед затвердженням фінального кольору і забарвленням було зроблено 36 тестових викрасок, – розповіли в Мінкульті.

  • Андріївську церкву відкриють для відвідувачів – дата
  • Андріївську церкву відкриють для відвідувачів – дата
  • Андріївську церкву відкриють для відвідувачів – дата
  • Андріївську церкву відкриють для відвідувачів – дата
  • Андріївську церкву відкриють для відвідувачів – дата
  • Андріївську церкву відкриють для відвідувачів – дата
Після п’яти років реставрації: Андріївську церкву знову відкриють / 3 фотографии

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Метою реставрації стало бажання розкрити початкові рішення і бачення архітектора Франческо Бартоломео Растреллі, 320-та річниця з народження якого відзначається цього року.

Реставрація церкви

Андріївську церкву почали реставрувати у 2015 році. Спочатку укріпили насипаний схил, якому постійно загрожував зсув грунту.

По периметру вглиб встановили палі від 18 до 24 метрів кожна. Потім відновили фасад і взялись за інтер’єр та відновлення позолоти.

Загалом на реставрацію Андріївського храму держава виділила 14 млн гривень.

7 листопада 2018 року тодішній президент Петро Порошенко підписав закон, яким Андріївська церква передається Вселенському патріархату в безоплатне постійне користування.

Джерело: Мінкульт

Фото: Dreamstime

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