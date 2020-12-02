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Факты / Украина / Политика
Віталій Плахта |

В Совбезе ООН сорвана попытка РФ легитимизировать “ЛНР” и “ДНР” — Кулеба

Россия пыталась легитимизировать боевиков на Донбассе, пригласив представителей “ЛНР” и “ДНР” поучаствовать в формате Арриa Совета безопасности ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и добавил, что эта попытка была сорвана.

— Заседание будут бойкотировать не только Украина, а и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез, — сказал Кулеба.

Формат Арриa Совбеза ООН

Заседание по формуле Арриа — это неформальное заседание членов Совета Безопасности ООН без соблюдения процедуры, в частности, использования права вето.

На эти заседания приглашаются, обычно, те, кто не имеет права или возможности участвовать в официальных заседаниях Совбеза ООН.

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Повод для российской пропаганды

Официальные представители России и ряд российских СМИ уже анонсировали событие как “первое участие в заседании Совета Безопасности ООН представителей “ЛНР” и “ДНР”.

Срыв договоренностей в Париже

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе назвала действия РФ в Совбезе ООН попыткой срыва договоренностей, достигнутых во время нормандского формата в Париже.

В Киеве заявили, что Кремль пытается переложить собственную вину на Украину, Францию и ФРГ.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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