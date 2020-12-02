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Факти / Україна / Політика
Віталій Плахта |

У Радбезі ООН зірвано спробу РФ легітимізувати “ЛНР” і “ДНР” – Кулеба

Росія намагалася легітимізувати бойовиків на Донбасі, запросивши представників “ЛНР” і “ДНР” взяти участь у форматі Арріa Ради безпеки ООН.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і додав, що цю спробу було зірвано.

– Засідання бойкотуватимуть не тільки Україна, а й США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія. Тобто усі, крім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні до Радбезу, – сказав Кулеба.

Формат Арріa Радбезу ООН

Засідання за формулою Арріа – це неформальне засідання членів Ради Безпеки ООН без дотримання процедури, зокрема використання права вето.

На ці засідання запрошуються, зазвичай, ті, хто не має права або можливості брати участь в офіційних засіданнях Радбезу ООН.

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Привід для російської пропаганди

Офіційні представники Росії і низка російських ЗМІ вже анонсували подію як “першу участь в засіданні Ради Безпеки ООН представників”ЛНР” та “ДНР”.

Зрив домовленостей у Парижі

Українська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі назвала дії РФ в Радбезі ООН спробою зриву домовленостей, досягнутих під час нормандського формату в Парижі.

У Києві заявили, що Кремль намагається перекласти власну провину на Україну, Францію і ФРН.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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