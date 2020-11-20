Следующая встреча лидеров нормандской четверки зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже. Последняя встреча была 9 декабря 2019 года.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

— Встреча нормандской четверки в Берлине, которая планировалась на высшем уровне, упирается в одно: выполнили ли мы предварительные договоренности, достигнутые в Париже. Наша задача в Украине — сделать все, чтобы выполнить те задачи, которые были там обозначены, — отметил Кравчук.

Глава делегации напомнил, что решения, которые принимали в Париже, принял также президент России Владимир Путин.

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Если одна из сторон не выполняет договоренности, достигнутые на последней встрече, то это может поставить под вопрос следующую встречу в нормандском формате.

Обмен пленными

Украина надеется во время следующего обмена освободить 11 украинцев — списки уже подала делегация в Трехсторонней контактной группе.

По словам Леонида Кравчука, Украина ожидает соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен — это не просто одностороннее действие. Однако противоположная сторона пока молчит.