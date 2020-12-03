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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Covid-19 и производство меха: повестка дня Рады на 3 декабря

Пленарное заседание Верховной Рады 3 декабря начнется традиционно в 10.00. На повестке дня у депутатов ряд важных законопроектов.

Депутаты рассмотрят проект закона о внутреннем водном транспорте. Также в парламенте будут голосовать за закон о государственном экологическом контроле.

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Кроме того, нардепы должны внести изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения профилактики Covid-19.

Парламентарии 3 декабря будут голосовать за изменения в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования производства меха в Украине.

Рада

Рада предлагает жестче наказывать предпринимателей

Система штрафов для простых украинцев за неношение масок показала свою эффективность, теперь она должна заработать и для предпринимателей, пренебрегающих простыми правилами безопасности. Именно поэтому парламентский Комитет по вопросам здоровья нации подготовил ряд поправок к законопроекту №3890.

Документ предусматривает введение штрафов для юридических лиц в размере 3,4 тыс.-5,1 тыс. грн за допуск людей в общественные помещения или транспорт без масок.

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