Народные депутаты сделают все возможное, чтобы в Верховной Раде не было бюджетной ночи. Документ, скорее всего, примут в конце следующей недели.

Об этом заявил после заседания фракции Слуга народа глава Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, один из вариантов – проголосовать за госбюджет 2021 на внеочередном заседании.

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– Мы сделаем все возможное, чтобы бюджетной ночи не было. Мы хотим достичь, по крайней мере, этого в этом бюджетном процессе, поскольку все сроки, установленные Бюджетным кодексом, мы уже просрочили. Не будет бюджетной ночи, – подытожил Гетманцев.

27 ноября в Верховную Раду поступил доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

На этой пленарной неделе его не будут рассматривать, поскольку народным депутатам нужно время, чтобы с ним ознакомиться.