Штрафы за неношение масок: Рада предлагает жестче наказывать предпринимателей

Система штрафов для простых украинцев за неношение масок показала свою эффективность, теперь она должна заработать и для предпринимателей, пренебрегающих простыми правилами безопасности. Именно поэтому парламентский Комитет по вопросам здоровья нации подготовил ряд поправок к законопроекту №3890.

Об этом сообщил в соцсети народный депутат, председатель Комитета Михаил Радуцкий.

Он напомнил, что в начале ноября нардепы приняли в первом чтении документ, предусматривающий введение штрафов для юридических лиц в размере 3,4 тыс.-5,1 тыс. грн за допуск людей в общественные помещения или транспорт без масок.

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По его словам, сегодня на заседании Комитета приняли несколько поправок.

— Мы предлагаем запретить сотрудникам предприятий или физическим лицам-предпринимателям обслуживать клиентов без защитных масок. Даже если они находятся не в помещении! — рассказал Радуцкий.

Кроме того, предлагается четко определить термин средство индивидуальной защиты, заменив его на — средство индивидуальной защиты органов дыхания.

Также определено, кто именно уполномочен составлять протоколы и назначать штрафы.

— Надеемся, что законопроект будет в максимально сжатые сроки рассмотрен парламентом, — добавил нардеп.

6 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и ​​транспорте в размере от 170 до 255 грн.

Ранее размер штрафов за нарушение любых правил карантина достигал от 17 до 34 тыс. грн.

Источник: Михайло Радуцький