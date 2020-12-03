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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Рада поддержала законопроект о парламентском контроле

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении эффективной реализации парламентского контроля.

В поддержку соответствующего законопроекта №4131 на пленарном заседании проголосовали 303 народных депутата.

— Целью принятия законопроекта является построение эффективной системы парламентского контроля в Украине с целью обеспечения лучшей реализации законов и других актов Верховной Рады Украины, — говорится в пояснительной записке.

В частности, законопроект предлагает добавить в регламент Рады отдельный раздел о парламентском контроле за подотчетность органов исполнительной власти.

Согласно законопроекту, Верховная Рада получает право по результатам рассмотрения ежегодного отчета Кабинета министров предоставить ему рекомендации и заслушать состояние их выполнения при следующем ежегодном или внеочередном отчете.

Также 3 декабря нардепы планируют рассмотреть внесение изменений в закон О Службе безопасности Украины. Онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады, смотрите на сайте Факты ICTV.

Фото: Dreamstime

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