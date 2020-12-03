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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Рада підтримала законопроект про парламентський контроль

Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроект про забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю.

За підтримку відповідного законопроекту №4131 на пленарному засіданні проголосували 303 народних депутати.

– Метою ухваленого законопроекту є побудова ефективної системи парламентського контролю в Україні з метою забезпечення кращої реалізації законів та інших актів Верховної Ради України, – йдеться в пояснювальній записці.

Зокрема, законопроект пропонує додати до регламенту Ради окремий розділ про парламентський контроль за підзвітність органів виконавчої влади.

Відповідно до законопроекту, Верховна Рада отримує право за результатами розгляду щорічного звіту Кабінету міністрів надати йому рекомендації і заслухати про стан їхнього виконання під час наступного щорічного або позачергового звіту.

Також 3 грудня нардепи планують розглянути внесення змін до закону Про Службу безпеки України. Онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради, дивіться на сайті Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

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