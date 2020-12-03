Пленарное заседание Верховной Рады 3 декабря традиционно начнется в 10.00.

Во втором чтении нардепы планируют рассмотреть проект закона о внутреннем водном транспорте и законопроект о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению эффективной реализации парламентского контроля.

На рассмотрение в первом чтении вынесены изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни.

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Также 3 декабря нардепы планируют рассмотреть внесение изменений в закон О Службе безопасности Украины.

Когда Рада может может принять госбюджет на 2021

Глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия не исключает, что для принятия государственного бюджета на 2021 год могут созвать внеочередное заседание Верховной Рады.

Поскольку сейчас есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они заработали.

Доработанная Кабмином ко второму чтению главная смета страны поступила в парламент 27 ноября.