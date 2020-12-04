Носил георгиевскую ленту — гражданина Германии не пропустили в Украину

Украинские пограничники не пропустили в Украину двух иностранцев с георгиевской лентой. Два человека — гражданка Российской Федерации и гражданин Германии 4 декабря прибыли в аэропорт Киева.

На вопрос сотрудников Государственной пограничной службы о цели визита они не ответили. Кроме того, у одного из них на рюкзаке была привязана георгиевская лента. 22-летний иностранец пояснил, что это подарок товарища с РФ.

Согласно украинскому законодательству, использование георгиевской ленты или предметов с ее изображением запрещено в нашей стране. Туристы вернутся в Берлин обратным рейсом.

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Запрет георгиевской ленты в Украине

В июне 2017 пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ, признающий георгиевскую ленту элементом пропаганды. С тех пор ее нельзя использовать в Украине.

А в случае нарушения законодательства человеку грозит штраф и конфискация. Нарушители должны заплатить штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

Фото: ГПСУ