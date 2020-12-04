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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Носив георгіївську стрічку – громадянина Німеччини не пропустили в Україну

Українські прикордонники не пропустили в Україну двох іноземців з георгіївською стрічкою. Двоє осіб – громадянка Російської Федерації та громадянин Німеччини 4 грудня прибули в аеропорт Києва.

На запитання працівників Державної прикордонної служби про мету візиту вони не відповіли. Крім того, в одного з них на рюкзаку була прив’язана георгіївська стрічка. 22-річний іноземець пояснив, що це подарунок товариша з РФ.

Згідно українського законодавства, використання георгіївської стрічки або предметів з її зображенням заборонене в нашій країні. Туристи повернуться до Берліну зворотнім рейсом.

прикордонники не пустили інозмеців

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Заборона георгіївської стрічки в Україні

У червні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав указ, який визнає георгіївську стрічку елементом пропаганди. З того часу її не можна використовувати в Україні.

А у разі порушення законодавства особі загрожує штраф і конфіскація. Порушники повинні сплатити стягнення у розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів.

Фото: ДПСУ

Джерело: Держприкордонслужба

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