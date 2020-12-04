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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Суд перенес рассмотрение дела Януковича о расстрелах на Майдане

Суд перенес на 9 декабря рассмотрение вопроса о мере пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщил прокурор Алексей Донской.

— Перенесено на 9 декабря заседание, — заявил Донской.

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4 декабря должны были рассматривать ходатайство прокуратуры о применении к Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Виктора Януковича.

4 мая 2020 год суд избрал Януковичу мера пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти, удовлетворив ходатайство Офиса генпрокурора.

12 мая 2020 года Печерский районный суд Киева вынес решение о содержании под стражей экс-президента Украины — по делу об организации массовых убийств на Майдане.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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