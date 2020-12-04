Суд переніс на 9 грудня розгляд питання щодо запобіжного заходу екс-президенту Віктору Януковичу в справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це повідомив прокурор Олексій Донський.

– Перенесено на 9 грудня засідання, – заявив Донський.

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4 грудня мали розглядати клопотання прокуратури щодо застосування до Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

16 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Віктора Януковича.

4 травня 2020 року суд обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у справі про узурпацію влади, задовольнивши клопотання Офісу генпрокурора.