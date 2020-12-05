Геращенко призвал МОЗ ввести ответственность за фальсифицированные вакцины

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал МОЗ и парламентариев ввести ответственность за контрабанду, производство и продажу фальсифицированных вакцин от коронавируса. Об этом сообщает МВД Украины.

По словам Геращенко, в Украине действует Государственный реестр лекарственных средств, с помощью которого можно проверить законность лекарств по названию, составом имеющихся веществ или номером регистрационного удостоверения.

— Если вам предлагают препарат через Интернет, просите регистрационный номер. Покупайте лекарства только в аптечных сетях. Вышел новый закон, согласно которому лекарства можно приобрести через почтовых операторов. Они несут ответственность за продажу лекарственных средств, зарегистрированных в стране, — сказал Геращенко.

Политик отметил, что в Украине введено наказание и длительное тюремное заключение за подделку, контрабанду и продажу лекарственных средств. Он призвал граждан не покупать вакцину в Интернете и вакцинироваться только в лицензионных органах здравоохранения.

— Вакцинироваться нужно только в органах здравоохранения, имеющих лицензии. Иначе вы просто потратите свои деньги зря, в лучшем случае на инъекцию плацебо, в худшем — на какую-то отраву, — отметил Антон Геращенко.

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