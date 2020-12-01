Вакцина от Covid-19: Евросоюз может утвердить препарат уже в этом месяце

Европейский союз может в ближайшее время утвердить вакцину от коронавируса. Это будет препарат от американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

Европейское агентство по лекарственным средствам планирует созвать заседание до 29 декабря, чтобы решить, достаточно ли безопасной и эффективной является вакцина.

Следующим орган рассмотрит медицинский препарат от американской компании Moderna. Заседание по поводу его состоится 12 января.

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Moderna сообщила о высокой эффективности вакцины

Производитель вакцины из США, фармацевтическая компания Moderna заявила о высокой эффективности своего препарата. По словам специалистов, он эффективен на более 94%, а при сложных случаях на все 100%. Компания уже оформила заявку на экстренное использование вакцины.

В связи с этим Дональд Трамп призвал быстро утвердить вакцину Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).