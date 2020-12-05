Геращенко закликав МОЗ ввести відповідальність за сфальсифіковані вакцини

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав МОЗ та парламентарів ввести відповідальність за контрабанду, виробництво і продаж сфальсифікованих вакцин від коронавірусу. Про це повідомляє МВС України.

За словами Геращенка, в Україні діє Державний реєстр лікарських засобів, за допомогою якого можна перевірити законність ліків за назвою, складом наявних речовин чи номером реєстраційного посвідчення.

– Якщо вам пропонують препарат через Інтернет, просіть реєстраційний номер. Купуйте ліки тільки в аптечних мережах. Вийшов новий закон, згідно з яким ліки можна придбати через поштових операторів. Вони несуть відповідальність за продаж лікарських засобів, які зареєстровані у країні, – сказав Геращенко.

Політик зауважив, що в Україні введено покарання та тривале тюремне ув’язнення за підробку, контрабанду і продаж лікарських засобів. Він закликав громадян не купувати вакцину в Інтернеті та вакцинуватися лише в ліцензійних органах охорони здоров’я.

– Вакцинуватися потрібно тільки в органах охорони здоров’я, які мають ліцензії. Інакше ви просто витратите свої гроші даремно, в кращому випадку на ін’єкцію плацебо, в гіршому – на якусь отруту, – зазначив Антон Геращенко.

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