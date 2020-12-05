Геращенко закликав МОЗ ввести відповідальність за сфальсифіковані вакцини

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав МОЗ та парламентарів ввести відповідальність за контрабанду, виробництво і продаж сфальсифікованих вакцин від коронавірусу. Про це повідомляє МВС України.
За словами Геращенка, в Україні діє Державний реєстр лікарських засобів, за допомогою якого можна перевірити законність ліків за назвою, складом наявних речовин чи номером реєстраційного посвідчення.
– Якщо вам пропонують препарат через Інтернет, просіть реєстраційний номер. Купуйте ліки тільки в аптечних мережах.
Вийшов новий закон, згідно з яким ліки можна придбати через поштових операторів. Вони несуть відповідальність за продаж лікарських засобів, які зареєстровані у країні, – сказав Геращенко.
Політик зауважив, що в Україні введено покарання та тривале тюремне ув’язнення за підробку, контрабанду і продаж лікарських засобів. Він закликав громадян не купувати вакцину в Інтернеті та вакцинуватися лише в ліцензійних органах охорони здоров’я.
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– Вакцинуватися потрібно тільки в органах охорони здоров’я, які мають ліцензії. Інакше ви просто витратите свої гроші даремно, в кращому випадку на ін’єкцію плацебо, в гіршому – на якусь отруту, – зазначив Антон Геращенко.
Вакцина від Covid-19: Євросоюз може затвердити препарат вже цього місяця
Європейський Союз може найближчим часом затвердити вакцину від коронавірусу. Це буде препарат від американської фармацевтичної компанії Pfizer та її німецького партнера BioNTech.
Європейська агенція з лікарських засобів планує скликати засідання до 29 грудня, щоб вирішити, чи достатньо безпечною та ефективною є вакцина.