В Киеве на Байковом кладбище 5 декабря открыли памятник первому космонавту независимой Украины, Герою Украины Леониду Каденюку.

В этот день, 23 года назад он вернулся из космоса на Землю на шаттле Колумбия.

На торжественном открытии памятника присутствовал президент Владимир Зеленский.











На Байковом кладбище установили памятник космонавту Леониду Каденюку / 3 фотографии

— Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память, — подчеркнул президент.

Эскиз памятника выбирала семья Леонида Каденюка. Выдающийся космонавт ушел из жизни в январе 2018 года.

Во время выступления Владимир Зеленский отметил, что Украина должна возобновить космическую отрасль.

Банкнота Нацбанка с Леонидом Каденюком

В конце ноября Нацбанк выпустил банкноту с Леонидом Каденюком.

Всего было напечатано 50 тыс. единиц сувенирной банкноты — рассчитываться ею нельзя.

Это первая купюра Нацбанка, дизайн которой выполнен в вертикальном формате.