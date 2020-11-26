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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Нацбанк приурочил первую вертикальную банкноту космонавту Каденюку

Национальный банк Украины 26 ноября выпустил банкноту с изображением Леонида Каденюка. Это отечественный летчик-испытатель, Герой Украины и первый украинец, который отправился в космос со времен независимости.

Банкнота будет сувенирной, рассчитываться с помощью нее нельзя. Это первая купюра Нацбанка, дизайн которой выполнен в вертикальном формате.

Потрет Каденюка размещен на лицевой стороне, а на обратной — символ Государственного космического агентства Украины. НБУ напечатал 50 тыс. единиц сувенирной банкноты.

банкнота НБУ з Каденюком

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Монета в честь Госпогранслужбы

Национальный банк Украины посвятил дизайн монеты номиналом 10 грн Государственной пограничной службе Украины. Такая монета входит в серию ВСУ. 19 ноября ее начали распространять.

Также в августе НБУ ввел в обращение 10 памятную монету в честь Дня памяти павших защитников Украины.

Источник: НБУ

Фото: НБУ

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