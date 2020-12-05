У Києві на Байковому кладовищі 5 грудня відкрили пам’ятник першому космонавту незалежної України, Герою України Леоніду Каденюку.

Цього дня, 23 роки тому він повернувся з космосу на Землю на шатлі Колумбія.

В урочистому відкритті пам’ятника взяв участь президент Володимир Зеленський.











На Байковому кладовищі встановили пам’ятник космонавту Леоніду Каденюку / 3 фотографии

– Леонід Каденюк багато зробив для України, і Україна повинна хоч щось зробити для нього. Я вважаю, що ми дуже вчасно все зробили, адже 28 січня Леоніду Каденюку виповнилося б 70 років, і людям буде куди прийти та вшанувати його пам’ять, – наголосив президент.

Ескіз пам’ятника обирала родина Леоніда Каденюка. Видатний космонавт пішов з життя у січні 2018 року.

Під час виступу Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна повинна відновити космічну галузь.

Банкнота Нацбанку з Леонідом Каденюком

Наприкінці листопада Нацбанк випустив банкноту з Леонідом Каденюком.

Загалом було надруковано 50 тис. одиниць сувенірної банкноти – розраховуватися нею не можна.

Це перша купюра Нацбанку, дизайн якої виготовлений увертикальному форматі.