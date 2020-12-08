Умер бизнесмен Вадим Черный. Он был совладельцем отеля Токио Стар и фигурантом уголовного дела о пожаре в помещении. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

О смерти Вадима Черного сообщили депутаты городского совета Одессы Елена Орлова и Михаил Шмушкович.

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У Вадима лабораторно подтвердили Covid-19. По информации депутатов, владелец Токио Стар минимум две недели был в коме из-за осложнений, вызванных вирусом. Он лечился в киевской больнице Феофания.

Дело Токио Стар

17 августа 2019 года произошел пожар в гостинице Токио Стар в Одессе, во время которой погибли девять человек. Прокуратура заявила, что пожар начался из-за короткого замыкания.

18 августа полицейские задержали владельца отеля Токио Стар Вадима Черного. 20 августа Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде ареста.