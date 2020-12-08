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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Хворів на Covid-19: помер співвласник готелю Токіо Стар Вадим Чорний

Помер бізнесмен Вадим Чорний. Він був співвласником готелю Токіо Стар та фігурантом кримінальної справи щодо пожежі в приміщенні. Причиною смерті стали ускладнення, викликані коронавірусом.

Про смерть Вадима Чорного повідомили депутати міської ради Одеси Олена Орлова та Михайло Шмушкович.

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У Вадима лабораторно підтвердили Covid-19. За інформацією депутатів, власник Токіо Стар щонайменше два тижні був у комі через ускладнення, викликані вірусом. Він лікувався у київській лікарні Феофанія.

Справа Токіо Стар

17 серпня 2019 року сталася пожежа в готелі Токіо Стар в Одесі, під час якої загинули дев’ятеро людей. Прокуратура заявила, що пожежа розпочалася через коротке замикання.

18 серпня поліцейські затримали власника готелю Токіо Стар Вадима Чорного. 20 серпня Київський районний суд Одеси обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.

Фото: УНІАН

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