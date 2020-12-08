Кабмин на заседании в среду, 9 декабря, определит точную дату введения жесткого карантина, но вряд ли это будет 2 января.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

— Я думаю, что это будет не 2 января. Когда мы говорим о конечных ограничениях, они должны быть действенными. Важно иметь реальный локдаун, а не полубутафорский, — подчеркнул он.

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По его словам, в Украине в конце января обычно начинается сезонный рост количества больных гриппом, поэтому важно подойти к этому пиковому росту с наименьшим количеством больных коронавирусом.

— Мы готовимся к этим вещам, финальная версия по ограничениям будет уже завтра. Мы ее представим, — подытожил Степанов.

Локдаун в Украине

Из-за ухудшения эпидситуации в Украине могут ввести жесткий карантин после Нового года.

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