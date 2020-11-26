Власти сообщат о введении локдауна за 7 дней — Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов сообщил, что в случае введения локдауна украинцев предупредят заранее. Власть должна объявить об усилении карантина не ранее, чем за 7-10 дней.

По его словам, по такому механизму сообщали и о карантине выходного дня. Однако Степанов утверждает, что власть делает все возможное, чтобы не вводить локдаун.

— Мы объявим жесткий карантин, если в стране будет стремительный рост количества больных и, соответственно, заполнение мест в больницах.

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Аваков и Голубовская поддерживают введение жесткого карантина

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил в поддержку введения локдауна на три-четыре недели. Также поддержала такую инициативу инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

По словам специалистов, это поможет избежать коллапса в медицинской системе.