В Кирилловке море вышло из берегов, затопив десятки баз отдыха

Десятки баз отдыха в Кирилловке в Запорожской области затопило вследствие шторма, который не стихает уже около недели.

В курортной Кирилловке фиксируются порывы ветра 25-30 м/с, из-за чего волны в море достигают двух метров.

Под водой оказались пляжи и прибережные постройки. Поплыли также десятки баз отдыха, расположенных на Федотовой косе.

Море также затопило дорогу на остров Бирючий, где расположена президентская резиденция Владимира Зеленского.

Путь к заповеднику Бирючий остров, где кроме туристических баз расположен особняк государственного управления делами, закрепленный за президентом Украины Владимиром Зеленским, перекрыло водой.

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Штормовая погода сохранится

Прогноз метеорологов неутешительный – непогода сохранится и сегодня, 8 декабря.

Порывы ветра будут достигать 25-28 м/с, а волны будут подниматься до 1,5-2 метров.

Источник: mv.org.ua

Фото: mv.org.ua