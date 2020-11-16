В лимане Азовского моря обнаружили массовый мор рыбы

В лимане Азовского моря массового погибла рыба. Вблизи поселка городского типа Кирилловка, что в Запорожской области, обнаружили большое количество мертвой рыбы на берегах Молочного лимана.

Площадь, длиной в 64 м, была устелена телами неживых водных обитателей. На одном кв. м. находилось около 300-500 единиц погибшей азовской хамсы.

О причинах гибели рыбы пока неизвестно.



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Экологическая катастрофа на Камчатке

В начале октября стало известно о гибели сотен животных на Камчатке. На берегу Тихого океана в России обнаружили тела мертвых морских жителей. Среди них были в частности моллюски, осьминоги, различные виды рыбы, морские звезды.

Экологическую катастрофу связывали с попаданием в водоем ядовитого вещества, в частности нефти.