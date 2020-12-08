У Кирилівці море вийшло з берегів, затопивши десятки баз відпочинку

Десятки баз відпочинку в Кирилівці у Запорізькій області затопило внаслідок шторму, який не вщухає вже близько тижня.

У курортній Кирилівці фіксуються пориви вітру 25-30 м/с, через що хвилі в морі досягають двох метрів.

Під водою опинилися пляжі й прибережні споруди. Попливли також десятки баз відпочинку, розташованих на Федотовій косі.

Море також затопило дорогу на острів Бірючий, де розташована президентська резиденція Володимира Зеленського.

Шлях до заповідника Бірючий острів, де крім туристичних баз розташований особняк державного управління справами, закріплений за президентом України Володимиром Зеленським, перекрило водою.

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Штормова погода збережеться

Прогноз метеорологів невтішний – негода збережеться і сьогодні, 8 грудня.

Пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с, а хвилі підніматимуться до 1,5-2 метрів.

Джерело: mv.org.ua

Фото: mv.org.ua