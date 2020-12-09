Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) 9 декабря, в годовщину Парижского саммита лидеров стран нормандского формата, обнародовала план действий для урегулирования вооруженного конфликта и восстановления мира на Донбассе.
Своими шагами ТКГ видит:
- дальнейшее освобождение удерживаемых лиц,
- обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым лицам,
- открытие и надлежащего функционирования пунктов пропуска через линию разграничения,
- выполнения безопасности условий (разминирование, разведения войск),
- продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.
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В ТКГ убеждены, что ситуация в зоне конфликта стабилизировалась после усиления режима прекращения огня в июле 2020 года.
По их словам, несмотря на продолжение провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, существенно уменьшилось количество человеческих жертв и разрушений критической инфраструктуры.
Среди положительных сдвигов в ТКГ также называют взаимные обмены удерживаемых лиц в декабре 2019 года и апреле 2020 года.
Встреча в нормандском формате
Нормандский саммит в Париже проходил с 8 по 10 декабря 2019 года.
В рамках встречи состоялись переговоры президента Украины, президента Франции, канцлера Германии и президента Российской Федерации.
По итогам было подписано коммюнике, которое закрепило обмен пленными до конца 2019 года, договоренность о прекращении огня и отвода сил из трех зон.
Источник: Украина в ТКГ