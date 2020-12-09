Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ) 9 грудня, у річницю Паризького саміту лідерів країн нормандського формату, оприлюднила план дій для врегулювання збройного конфлікту та відновлення миру на Донбасі.

Своїми кроками ТКГ бачить:

подальше звільнення утримуваних осіб,

забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, насамперед Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб,

відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування,

виконання безпекових умов (розмінування, розведення військ),

продовження обговорення робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.

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У ТКГ переконані, що ситуація в зоні конфлікту стабілізувалася після посилення режиму припинення вогню в липні 2020 року.

За їхніми словами, попри продовження провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації, суттєво зменшилася кількість людських жертв і руйнувань критичної інфраструктури.

Серед позитивних зрушень у ТКГ також називають взаємні обміни утримуваних осіб у грудні 2019 року та квітні 2020 року.

Зустріч у нормандському форматі

Нормандський саміт у Парижі тривав із 8 по 10 грудня 2019 року. У межах зустрічі відбулися переговори президента України, президента Франції, канцлера Німеччини й президента Російської Федерації.

За підсумками було підписано комюніке, яке закріпило обмін полоненими до кінця 2019 року, домовленість про припинення вогню та відведення сил із трьох зон.

Джерело: Україна в ТКГ