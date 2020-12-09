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Факты / Украина / Политика
Віталій Плахта |

Зеленский: Путь к миру на Донбассе нелегкий, но знаю – мы сможем

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину встречи лидеров нормандской четверки высказался о перспективах окончания война на Донбассе.

По словам главы государства, Украина сможет найти путь к урегулированию ситуации на востоке страны.

— Путь к миру нелегкий, но знаю – мы сможем, — написал Владимир Зеленский в Twitter.

Президент прикрепил к сообщению фотографию, на которой четверо лидеров нормандской четверки собрались за одним столом в Париже в 2019 году.

Зеленский: Путь к миру на Донбассе нелегкий, но знаю – мы сможем

Фото: Владимир Зеленский

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