Зеленский: Путь к миру на Донбассе нелегкий, но знаю – мы сможем

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину встречи лидеров нормандской четверки высказался о перспективах окончания война на Донбассе.

По словам главы государства, Украина сможет найти путь к урегулированию ситуации на востоке страны.

— Путь к миру нелегкий, но знаю – мы сможем, — написал Владимир Зеленский в Twitter.

Президент прикрепил к сообщению фотографию, на которой четверо лидеров нормандской четверки собрались за одним столом в Париже в 2019 году.

Фото: Владимир Зеленский