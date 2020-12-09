Зеленський: Шлях до миру на Донбасі нелегкий, але знаю – ми зможемо

Президент України Володимир Зеленський в річницю зустрічі лідерів нормандської четвірки висловився про перспективи закінчення війна на Донбасі.

За словами глави держави, Україна зможе знайти шлях до врегулювання ситуації на сході країни.

– Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо, – написав Володимир Зеленський у Twitter.

Президент прикріпив до повідомлення фотографію, на якій четверо лідерів нормандської четвірки зібралися за одним столом у Парижі в 2019 році.

Успіхи Паризького саміту

Після нормандської зустрічі в Парижі в грудні 2019 року відбулися два обміни утримуваних осіб.

Також відбулося розведення сил і засобів на певних ділянках, і продовжився процес розмінування територій.

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Що не працює

Росія продовжує ігнорувати ініціативи Києва про наступні етапи процесу взаємного звільнення утримуваних осіб, забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій на тимчасово окуповані території, а також відкриття пунктів пропуску через лінію розмежування.

Також Кремль блокує робочі пропозиції України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.

Крім того, вантажні поїзди та автоконвої продовжують доставляти з РФ на тимчасово окуповану територію Донбасу озброєння.

Фото: Володимир Зеленський