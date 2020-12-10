Из-за незащищенности потребителей в Украине планируют создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет контролировать соблюдение стандартов и норм в сфере ЖКХ.
В Верховной Раде зарегистрированы соответствующие законопроекты — №4403 и №4404.
По данным Минрегиона, только с начала года поступило более 2 тыс. жалоб по вопросам предоставления коммунальных услуг, однако орган контроля в такой важной области пока отсутствует.
— Сегодня оценку правильности начислений монополистами размеров платы за коммунальные услуги тоже никому предоставить. Примером этому является ситуация с начислением за тепло во многих городах Украины за январь текущего года, когда суммы в платежках были значительно выше, чем за январь 2019 года, который был холоднее, чем январь 2020, — говорится в сообщении.
Поэтому в Минрегионе считают, что сейчас необходимо восстановить контроль в сфере ЖКХ, и именно жилищно-коммунальная инспекция выступит арбитром в отношениях потребителя с исполнителями услуг.
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Новый орган будет иметь право проверять качество всех услуг, а также обоснованность коммунальных тарифов.
Его инспекторы будут проводить плановые проверки и по жалобам потребителей.
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