Жара в квартирах и новые тарифы: почему отопления в Украине дорожает
На днях Кабмин принял новый механизм формирования цен на отопление, и теперь тариф на отопление будет частично зависеть от самих граждан.
Раньше тариф был одноставочный, а все расходы — постоянные и не гибкие: теперь предприятия смогут учитывать двухставочные тарифы.
Это значит, что в цену будут включать и переменные расходы — например, количество тепла, которое используют потребители.
То есть, чем больше тепла мы будем использовать, тем дешевле оно обойдется. Цена на отопление будет зависеть и от стоимости газа.
Традиционно отопительный сезон начался в середине октября, когда три дня подряд среднесуточная температура не превышала +8.
Однако почти сразу после начала сезона теплая погода вернулась: в квартирах люди страдали от жары.
Но погода быстро менялась и две недели держалось тепло. В квартирах люди страдали от жары.
По состоянию на конец октября в Украине к теплу подключены уже более трети домов.
Между тем эксперты прогнозируют незначительный рост стоимости отопления.
Более выгодные цены могут получить владельцы частных домов: из-за высокой конкуренции и заполненность хранилищ, поставщики могут предлагать им более низкую стоимость.