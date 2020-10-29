Жара в квартирах и новые тарифы: почему отопления в Украине дорожает

На днях Кабмин принял новый механизм формирования цен на отопление, и теперь тариф на отопление будет частично зависеть от самих граждан.

Раньше тариф был одноставочный, а все расходы — постоянные и не гибкие: теперь предприятия смогут учитывать двухставочные тарифы.

Это значит, что в цену будут включать и переменные расходы — например, количество тепла, которое используют потребители.

То есть, чем больше тепла мы будем использовать, тем дешевле оно обойдется. Цена на отопление будет зависеть и от стоимости газа.

Традиционно отопительный сезон начался в середине октября, когда три дня подряд среднесуточная температура не превышала +8.

Однако почти сразу после начала сезона теплая погода вернулась: в квартирах люди страдали от жары.

Но погода быстро менялась и две недели держалось тепло. В квартирах люди страдали от жары.

По состоянию на конец октября в Украине к теплу подключены уже более трети домов.

Между тем эксперты прогнозируют незначительный рост стоимости отопления.

Более выгодные цены могут получить владельцы частных домов: из-за высокой конкуренции и заполненность хранилищ, поставщики могут предлагать им более низкую стоимость.

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