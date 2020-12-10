Через незахищеність споживачів в Україні планують створити Державну житлово-комунальну інспекцію, що контролюватиме дотримання стандартів та норм у сфері ЖКГ.

У Верховній Раді зареєстровано відповідні законопроекти – №4403 та №4404.

За даними Мінрегіону, лише з початку року надійшло понад 2 тис. скарг з питань надання комунальних послуг, проте орган контролю у такій важливій галузі наразі відсутній.

– Сьогодні оцінку правильності нарахувань монополістами розмірів плати за комунальні послуги теж нікому надати. Прикладом цього є ситуація з нарахуванням за тепло у багатьох містах України за січень поточного року, коли суми у платіжках були значно більшими за січень 2019 року, який був холоднішим, ніж січень 2020, – йдеться у повідомленні.

Тому у Мінрегіоні вважають, що нині необхідно відновити контроль у сфері ЖКГ, і саме житлово-комунальна інспекція має виступити арбітром у відносинах споживача з виконавцями послуг.

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Новий орган матиме право перевіряти якість усіх послуг, а також обґрунтованість комунальних тарифів.

Його інспектори проводитимуть планові перевірки та за скаргами споживачів.

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