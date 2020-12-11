У мэра Харькова Геннадия Кернеса, который с августа находится на лечении в немецкой клинике Шарите, ухудшилось состояние.

Информацию журналистам подтвердил бизнесмен Павел Фукс.

— У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма. — Ред.). На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков, — сказал Фукс.

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Факты ICTV обратились за комментарием к пресс-секретарю Геннадия Кернеса и ждут подтверждения или опровержения информации.

Коронавирус у Геннадия Кернеса

В августе 2020 года у Кернеса подтвердили Covid-19, в результате чего у политика развилось двустороннее воспаление легких. 17 сентября его транспортировали в стабильно тяжелом состоянии в больницу Шарите в Берлине.

10 ноября Павел Фукс опубликовал фото Кернеса на больничной койке.

Чуть ранее первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес лично проведет сессию горсовета до 20 декабря.

Источник: Страна