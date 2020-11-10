Украинский бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс опубликовал фото — доказательство, что мэр Харькова Геннадий Кернес живой и находится на лечении в клинике Шарите.

На фото Кернес в кровати, а рядом его пасынок Родион Гайсинский.

– Передаю привет всем харьковчанам! И отдельный привет всем, кто меня потерял, – гласит подпись под фото.

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“Исчезновение” Кернеса

Накануне, 9 ноября, полиция Харьковской области сообщила об открытии производства по факту якобы исчезновения Геннадия Кернеса.

Позже полиция удалила новость с сайта и социальных сетей.

В конце прошлой недели его первый заместитель Игорь Терехов сообщил, что Кернес обязательно вернется в Харьков до даты проведения первой сессии нового горсовета, то есть до 20 декабря.