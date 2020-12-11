PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

У Кернеса відмовила друга нирка – ЗМІ

У мера Харкова Геннадія Кернеса, який з серпня перебуває на лікуванні в німецькій клініці Шаріте, погіршився стан.

Інформацію журналістам підтвердив бізнесмен Павло Фукс.

– У нього повністю відмовила друга нирка. Зараз Кернес перебуває на стовідсотковому діалізі (процес штучного виведення продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму. – Ред.).

Наступного тижня будемо розуміти, чи дадуть лікарі дозвіл на його планове повернення до Харкова, – сказав Фукс.

Читайте: Друг Кернеса анонсував повернення мера Харкова з Німеччини

Факти ICTV звернулися за коментарем до прес-секретаря Генадія Кернеса та чекають підтвердження чи спростування інформації.

Коронавірус у Геннадія Кернеса

У серпні 2020 року у Кернеса підтвердили Covid-19, внаслідок чого у політика розвинулося двостороннє запалення легенів. 17 вересня його транспортували у стабільно важкому стані до лікарні Шаріте в Берліні.

10 листопада Павло Фукс опублікував фото Кернеса на лікарняному ліжку.

Трохи раніше перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес особисто проведе сесію міськради до 20 грудня.

Джерело: Страна 

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору