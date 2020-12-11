У мера Харкова Геннадія Кернеса, який з серпня перебуває на лікуванні в німецькій клініці Шаріте, погіршився стан.
Інформацію журналістам підтвердив бізнесмен Павло Фукс.
– У нього повністю відмовила друга нирка. Зараз Кернес перебуває на стовідсотковому діалізі (процес штучного виведення продуктів життєдіяльності і надлишкової рідини з організму. – Ред.).
Наступного тижня будемо розуміти, чи дадуть лікарі дозвіл на його планове повернення до Харкова, – сказав Фукс.
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Факти ICTV звернулися за коментарем до прес-секретаря Генадія Кернеса та чекають підтвердження чи спростування інформації.
Коронавірус у Геннадія Кернеса
У серпні 2020 року у Кернеса підтвердили Covid-19, внаслідок чого у політика розвинулося двостороннє запалення легенів. 17 вересня його транспортували у стабільно важкому стані до лікарні Шаріте в Берліні.
10 листопада Павло Фукс опублікував фото Кернеса на лікарняному ліжку.
Трохи раніше перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес особисто проведе сесію міськради до 20 грудня.
Джерело: Страна