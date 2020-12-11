Количество больных коронавирусом в официальной статистике могло сократиться из-за уменьшения количества сделанных ПЦР-тестов в конце ноября.

Об этом сообщили эксперты Киевской школы экономики (KSE).

— Снижение показателей, которые мы наблюдаем в статистике, происходит на фоне уменьшения тестирования в конце ноября и чрезмерно высокого коэффициента обнаружения. В частности, доля положительных случаев стабильно высока и в шесть раз больше рекомендованной ВОЗ для контроля заболеваемости (32% против 5%), — сообщается в пресс-релизе KSE.

Эксперты Киевской школы экономики отметили, что сейчас в Украине не наблюдается устойчивого снижения уровня госпитализаций и смертности, а для выводов о стойком уменьшении распространения необходимо наблюдать меньшее количество новых случаев в течение двух недель при условии постоянного или большего числа проведенных тестов.

Также в школе отметили, что до конца ноября 45 больниц, которые предназначены для лечения больных коронавирусом, требовали усиления медперсонала или койко-мест. В 19-ти больницах не хватает коек, в 22 — медицинские команды перегружены.

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В четырех медицинских учреждениях (Каменец-Подольская городская больница №1, Нежинская центральная городская больница им. Галицкого, Дунайская областная больница Одесского облсовета и Киевская городская больница №1) не хватает койко-мест и медиков для лечения пациентов с коронавирусом.

Кроме этого, 60 больниц заполнены, 10 больниц переполнены.

В Киевской школе экономики также отметили, что локдаун после новогодних праздников грозит неконтролируемым распространением Covid-19 в течение месяца. В результате может быть чрезмерная нагрузка на специализированные больницы, соответственно — увеличение смертности.

По их данным, Украина традиционно остается в пятерке стран Европы с наиболее критической ситуацией. Процент положительных случаев в Украине стабильно высок.

— На этой неделе мы опередили даже Польшу, где два месяца наблюдали наиболее критическую ситуацию с коронавирусом. Наша страна традиционно одна из худших среди стран Европы по объему тестирований. Только по уровню смертности мы имеем показатели лучше средних по сравнению с другими странами, — приводит руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Павел Ковтонюк.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 11 декабря в Украине коронавирусом заболели еще 13 514 человек. В общем выявлено более 870 тыс. случаев Covid-19, было осуществлено 60 847 тестирований.

Также был установлен суточный рекорд летальности вследствие коронавируса: умерло 285 пациентов. Общее количество летальных случаев из-за Covid-осложнений возросла до 14 755.