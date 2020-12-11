В Україні кількість хворих менша через зменшення зроблених ПЛР-тестів – KSE

Кількість хворих на коронавірус в офіційній статистиці могло скоротитися через зменшення кількості зроблених ПЛР-тестів наприкінці листопаду.

Про це повідомили експерти Київської школи економіки (KSE).

– Зниження показників, які ми спостерігаємо у статистиці, відбувається на тлі зменшення тестування у кінці листопада і надмірно високого коефіцієнта виявлення. Зокрема частка позитивних випадків стабільно висока і у шість разів більше рекомендованої ВООЗ для контролю захворюваності (32% проти 5%), – повідомляється у прес-релізі KSE.

Експерти Київської школи економіки зазначили, що наразі в Україні не спостерігається стійкого зниження рівня госпіталізацій та смертності, а для висновків про стійке зменшення поширення необхідно спостерігати меншу кількість нових випадків впродовж двох тижнів за умови незмінного або більшого числа проведених тестів.

Також у школі відзначили, що до кінця листопада 45 лікарень, які призначені для лікування хворих на коронавірус, вимагали посилення медперсоналу або ліжко-місць. У 19-ти лікарнях не вистачає ліжок, в 22 – медичні команди перевантажені.

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У чотирьох медичних установах (Кам’янець-Подільська міська лікарня №1, Ніжинська центральна міська лікарня ім. Галицького, Дунайська обласна лікарня Одеської облради і Київська міська лікарня №1) не вистачає ліжко-місць та медиків для лікування пацієнтів з коронавірусом.

Окрім цього, 60 лікарень повністю заповнені, 10 лікарень переповнені.

В Київській школі економіки також зазначили, що локдаун після новорічних свят загрожує неконтрольованим поширенням Covid-19 впродовж місяця. Внаслідок чого може бути надмірне навантаження на спеціалізовані лікарні, відповідно збільшення смертності.

За їхніми даними, Україна традиційно залишається у п’ятірці країн Європи з найбільш критичною ситуацією. Відсоток позитивних випадків в Україні стабільно високий.

– На цьому тижні ми випередили навіть Польщу, де два місяці спостерігали найбільш критичну ситуація з коронавірусом. Наша країна традиційно одна з найгірших серед країн Європи за обсягом тестування. Тільки за рівнем смертності ми маємо показники кращі за середні порівняно з іншими країнами, – наводить керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Павло Ковтонюк.

Коронавірус в Україні

Станом 11 грудня в Україні на коронавірус захворіли ще 13 514 осіб. Загалом виявлено понад 870 тис. випадків Covid-19, було здійснено 60 847 тестувань.

Також був встановлений добовий рекорд летальності внаслідок коронавірусу: померло 285 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків внаслідок Covid-ускладнень зросла до 14 755.