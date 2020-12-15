Во время митинга на Майдане Независимости 15 декабря, который перерос в стычки между активистами и правоохранителями, пострадали 40 полицейских.

Успокаивая митингующих на Майдане Независимости, правоохранители получили ожоги глаз, а один из них потерял сознание после удара по голове, сообщили в столичном главке.

Отметим, что среди протестующих тоже есть пострадавшая. Фотографию с женщиной, которая лежит на асфальте, где ей оказывают первую помощь, опубликовали в соцсетях.

Читайте: В Киеве закрыли станции метро Крещатик и Майдан Независимости

Причина стычки на митинге на Майдане Независимости

15 декабря от площади Конституции к Майдану Независимости прошли участники акции СТОП локдаун!, которые требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993.

Стычки между людьми и правоохранителями произошли, когда протестующие попытались установить военные палатки, сообщили в полиции.

Участники митинга на Майдане Независимости применили в сторону людей в форме газовые баллончики.