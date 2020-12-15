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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Під час мітингу на Майдані постраждали близько 40 поліцейських

Під час мітингу на Майдані Незалежності 15 грудня, який переріс у сутички між активістами і правоохоронцями, постраждали 40 поліцейських.

Заспокоюючи мітингувальників на Майдані Незалежності, правоохоронці отримали опіки очей, а один із них знепритомнів після удару в голову, повідомили в столичному главку.

Зазначимо, що серед протестувальників також є постраждала. Фотографію з жінкою, яка лежить на асфальті, де їй надають першу допомогу, опублікували в соцмережах.

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Причина сутички на мітингу на Майдані Незалежності

15 грудня від площі Конституції до Майдану Незалежності пройшли учасники акції СТОП локдаун!, які вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроекти №3853-1 (2) і №3993.

Сутички між людьми і правоохоронцями відбулися, коли протестувальники спробували встановити військові намети, повідомили в поліції.

Учасники мітингу на Майдані Незалежності застосували в бік людей у ​​формі газові балончики.

Джерело: Нацполіція

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