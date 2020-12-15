В Киеве предприниматели объявили так называемый налоговый Майдан.

Активисты требуют от Верховной Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФЛП.

Акция протеста началась под стенами парламента, затем митингующие переместились на Банковую к Офису президента, где зажгли файеры. После чего предприниматели спустились на Майдан Независимости, где попытались установить палаточный городок, однако правоохранители не дали это сделать.

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В результате этого между полицией и активистами произошли стычки.

В ГУ НП в Киеве отчитались о 40 пострадавших правоохранителях. В основном полицейские получили химические ожоги глаз из-за перцовых баллончиков.

Онлайн-трансляция налогового Майдана 2020:

Протесты ФЛП в Киеве

15 декабря в Киеве предприниматели снова собрались на митинг с требованиями отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1(2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.

Протесты предпринимателей проходят еще с 16 ноября.