У Києві підприємці оголосили так званий податковий Майдан.

Активісти вимагають від Верховної Ради розглянути та ухвалити запропоновані законопроекти зі спрощення оподаткування для ФОПів.

Акція протесту почалася під стінами парламенту, потім учасники мітингу перемістилися на Банкову до Офісу президента, де запалили фаєри. Після чого підприємці спустилися на Майдан Незалежності, де спробували встановити наметове містечко, проте їм не дали це зробити правоохоронці.

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Внаслідок цього між поліцією та активістами відбулися сутички.

В ГУ НП у Києві відзвітували про 40 постраждалих правоохоронців. Більшість поліцейських отримали хімічні опіки очей.

Онлайн-трансляція податкового Майдану 2020:

Протести ФОПів у Києві

15 грудня в Києві підприємці знову зібралися на мітинг з вимогами скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та ухвалити законопроекти №3853-1 (2), №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

Протести підприємців проходять ще з 16 листопада.