Налоговый Майдан — в Киеве начались столкновения с полицией

В Киеве начались столкновения митингующих предпринимателей с полицией.

Лидер протеста заявил, что сейчас будут разбивать палатки на Майдане Независимости и пошел за ними в автомобиль. Полиция стала препятствовать этому.

Сотрудники полиции призывают организаторов и участников акции протеста, не совершать провокаций и соблюдать мирный формат мероприятия.

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Протестующие вышли и на улицу Крещатик, в связи с чем движение для водителей на ней временно ограничено.

На Майдане уже есть первые пострадавшие в столкновениях с полицией.

4 декабря под зданием Верховной Рады, где частные предприниматели собрались на митинг против введения обязательных кассовых аппаратов, произошли столкновения протестующих с полицией.

В столичной полиции сообщили, что на двух активистов на месте составили административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство).

Драка с правоохранителями началась из-за того, что ФЛП приняли за депутата обычного прохожего.