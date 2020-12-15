Назначение трех министров: Слуга народа собирается на заседание фракции

Фракция Слуга народа 15 декабря в 18.00 соберется на заседание для обсуждения вопросов кадровых изменений в Кабинете министров.

Во время этого заседания могут поддержать назначение министром образования и.о. министра Сергея Шкарлета, сообщили источники Фактов ICTV.

Также будут собираться голоса для того, чтобы кресло вице-премьера по вопросам энергетики получил председатель НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

Другим кадровым вопросом на заседании Слуги народа станет назначение главой Министерства по делам ветеранов Юлии Лапутиной. Сейчас министерством руководит Сергей Бессараб.

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Возможные перестановки в Кабмине

14 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у двух-трех министров есть шансы покинуть должности в правительстве.

При этом “шансы могут быть как реализованы, так и нет”, объяснил Разумков.

О том, что кадровые изменения в Кабмине “вероятно, будут”, заявил также первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко.