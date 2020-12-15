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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Рада возобновила полномочия НАПК

Верхована Рада Украины приняла за основу и в целом Закон о восстановлении институционального механизма предотвращения коррупции.

Документом предусматривается внесения изменений в закон О предотвращении коррупции, которыми восстанавливаются полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности восстановлено проверку всех деклараций осуществляет НАПК. В то же время, введен механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление.

Законопроект №4470 поддержали 300 нардепов, против не было ни одного голоса, в то же время 19 депутатов от партии ОПЗЖ воздержались от голосования.

Читайте: Рада восстановила ответственность за ложь в э-декларациях

  • Рада возобновила полномочия НАПК
  • Рада возобновила полномочия НАПК
  • Рада возобновила полномочия НАПК
  • Рада возобновила полномочия НАПК
Рада возобновила полномочия НАПК / 2 фотографии

Решение КСУ об отмене ответственности

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации.

Из-за этого ряд дел, связанных с недостоверной информацией в декларациях, закрыли.

Тогда президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором предложил уволить судей, принявших это решение.

Но позже комитет по вопросам правоохранительной деятельности наработал компромиссный вариант, который не предусматривает восстановление уголовной ответственности, но все же предлагает наказывать чиновников другим способом.

Источник: Верховная Рада

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