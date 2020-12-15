Призначення трьох міністрів: Слуга народу збирається на засідання фракції

Фракція Слуга народу 15 грудня о 18.00 збереться на засідання для обговорення питань кадрових змін у Кабінеті міністрів.

Під час цього засідання можуть підтримати призначення міністром освіти в.о. міністра Сергія Шкарлета, повідомили джерела Фактів ICTV.

Також збиратимуться голоси для того, щоб крісло віце-прем’єр-міністра з питань енергетики отримав голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

Іншим кадровим питанням на засіданні Слуги народу стане призначення головою Міністерства у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Нині міністерством керує Сергій Бессараб.

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Можливі перестановки в Кабміні

14 грудня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у двох-трьох міністрів є шанси залишити посади в уряді.

Водночас “шанси можуть бути як реалізовані, так і ні”, пояснив Разумков.

Про те, що кадрові зміни в Кабміні “ймовірно, будуть”, заявив також перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.