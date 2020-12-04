Верховная Рада приняла законопроект №4460-д, который предусматривает восстановление уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

За соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов.

Документ предусматривает, что лица, которые умышленно внесли в декларации недостоверные данные в размере от 4 тыс. прожиточных минимумов (более 9 млн грн), могут быть наказаны:

штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов (от 51 до 85 тыс. грн);

привлечением к общественным работам;

ограничением свободы до двух лет и запретом занимать определенные должности.

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Решение КСУ об отмене ответственности

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации.

Из-за этого ряд дел, связанных с недостоверной информацией в декларациях, закрыли.

Тогда президент Владимир Зеленский, внес в Верховную Раду законопроект, в котором предложил уволить судей, принявших это решение.

Но позже комитет по вопросам правоохранительной деятельности наработал компромиссный вариант, который не предусматривает восстановление уголовной ответственности, но все же предлагает наказывать чиновников другим способом.