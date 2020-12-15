Верхована Рада України ухвалила за основу та в цілому Закон щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції.

Документом передбачається внесення змін до закону Про запобігання корупції, якими відновлюються повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зокрема відновлено перевірку усіх декларацій здійснює НАЗК. Водночас, запроваджено механізм скарги для судді, якщо він відчуває, що в процесі перевірки декларації на нього здійснюється тиск.

Законопроект №4470 підтримали 300 нардепів, проти не було жодного голосу, водночас 19 депутатів від партії ОПЗЖ утримались від голосування.

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Рада відновила повноваження НАЗК / 2 фотографии

Рішення КСУ про скасування відповідальності

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

Через це низку справ, які пов’язані з недостовірною інформацією у деклараціях, закрили.

Тоді президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення.

Але пізніше комітет з питань правоохоронної діяльності напрацював компромісний варіант, який не передбачає відновлення кримінальної відповідальності, але все ж пропонує карати службовців в інший спосіб.