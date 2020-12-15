Рада відновила повноваження НАЗК

Верхована Рада України ухвалила за основу та в цілому Закон щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції.
Документом передбачається внесення змін до закону Про запобігання корупції, якими відновлюються повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
Зокрема відновлено перевірку усіх декларацій здійснює НАЗК. Водночас, запроваджено механізм скарги для судді, якщо він відчуває, що в процесі перевірки декларації на нього здійснюється тиск.
Законопроект №4470 підтримали 300 нардепів, проти не було жодного голосу, водночас 19 депутатів від партії ОПЗЖ утримались від голосування.
Читайте: Рада відновила відповідальність за брехню в е-деклараціях
Рішення КСУ про скасування відповідальності
27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.
Через це низку справ, які пов’язані з недостовірною інформацією у деклараціях, закрили.
Тоді президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення.
Але пізніше комітет з питань правоохоронної діяльності напрацював компромісний варіант, який не передбачає відновлення кримінальної відповідальності, але все ж пропонує карати службовців в інший спосіб.